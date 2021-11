Vaccini: a Bari 90% over 12 ha completato ciclo vaccinale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 09 NOV - Il 90 per cento dei residenti a Bari città con più di 12 anni ha concluso il ciclo vaccinale, mentre in tutta la provincia sfiora quota 2 milioni il totale delle dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale ad oggi. E' quanto emerge dal nuovo report elaborato dal Controllo di gestione della Asl di Bari: la copertura in città solo con la prima dose è pari al 92 per cento. "E' un risultato straordinario - commenta direttore generale della Asl Antonio Sanguedolce - difficile da raggiungere in città così grandi come Bari. I cittadini hanno dato ulteriore prova di estrema fiducia nella vaccinazione che resta l'unica arma efficace capace di proteggere dal Covid". La campagna di immunizzazione procede spedita in tutta la provincia barese, dove ad oggi risultano effettuate per la precisione 1 milione e 997.639 somministrazioni, di cui 1.037. 297 prime dosi, 920.817 seconde e 39.525 terze dosi. Nel complesso attualmente il 91 per cento della popolazione vaccinabile residente in provincia di Bari risulta coperta con almeno una somministrazione e l'88 per cento con ciclo completo. (ANSA).