Rapina in una gioielleria di via vittorio Emanuele Orlando, al centro di Roma. Un uomo è entrato all’interno armato di un coltello. Sul posto la polizia, intervenuta per la segnalazione di una rapina in atto, che ha bloccato il rapinatore e lo ha disarmato. Non si registrerebbero feriti.

