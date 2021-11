Bosnia: giornalista serbo denunciato per negazione genocidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BELGRADO, 10 NOV - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha duramente criticato la decisione di una ong bosniaca con sede in Canada di denunciare penalmente un giornalista serbo di Tanjug Tv per negazione del genocidio di Srebrenica. Citato dai media, Vucic ha parlato di una cosa "orribile" che mai potrebbe accadere in Serbia. Ieri, nel corso di una intervista a Sarajevo con Zeljko Komsic, membro croato della presidenza tripartita bosniaca e presidente di turno di tale organo collegiale, il giornalista Marko Ivas si era rifiutato di ammettere che a Srebrenica nel luglio 1995 fu compiuto un genocidio ad opera delle truppe serbo-bosniache al comando del generale Ratko Mladic. Al termine di un lungo botta e risposta, con Komsic a insistere sul genocidio commesso dai serbi, come confermato dalla giustizia internazionale, e il giornalista a sostenere invece che a Srebrenica si trattò di un crimine orrendo ma non di genocidio (che è la posizione ufficiale della dirigenza di Belgrado), Komsic, visibilmente contrariato, ha bruscamente interrotto l'intervista, si è alzato dal tavolo e se n'è andato. In Bosnia-Erzegovina, in base a una legge imposta nel luglio scorso dall'allora Alto rappresentante internazionale Valentin Inzko, vige il divieto di negare il genocidio di Srebrenica e di esaltare i criminali di guerra. E' inconcepibile, ha detto oggi Vucic, presentare una denuncia penale contro un giornalista solo per aver detto di non essere d'accordo su un certo argomento. (ANSAmed).