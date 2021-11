Commissione Ue, al momento nessuna risorsa usata per muri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 10 NOV - "La presidente von der Leyen è stata chiara" sulla posizione - contraria - della commissione in merito alla costruzione di muri con fondi Ue. E' quanto spiega un portavoce della commissione nel corso del briefing quotidiano, rispondendo ad domanda sull'apertura a tale possibilità da parte del presidente del Consiglio Ue Charles Michel. "Al momento non risulta che le risorse europee siano utilizzate per la costruzione di barriere", ricorda il portavoce, sottolineando tuttavia come la commissione sostenga finanziariamente "la gestione dei confini esterni, incluse infrastrutture per il monitoraggio dei confini". (ANSA).