Covid: allarme rosso in Germania, 40.000 casi in 24 ore

Sono 39.676 i casi nuovi di contagio da Covid registrati in Germania nelle 24 ore e 236 le vittime. È quello che ha segnalato il Robert Koch Institut nel bollettino di oggi. Una settimana fa erano stati 20.676. L'incidenza settimanale su 100 mila abitanti è salita a 232,1, terzo valore da record consecutivo in tre giorni (una settimana fa era 146,6). Si dibatte sull'allarme lanciato dal virologo dello Charité di Berlino Christian Drosten, secondo il quale il Paese "è in una vera situazione di emergenza" e sarà necessario "ridurre di nuovo i contatti". Drosten teme che se non si agirà potranno esserci altri 100 mila morti.

