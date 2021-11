India:minaccia stupro figlia neonata capitano cricket, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 10 NOV - Un ingegnere elettronico è stato arrestato a Mumbai per avere minacciato di stupro la figlia neonata di Virat Kholi, il capitano della squadra nazionale indiana di cricket. Le minacce di Akubathini Ramnagesh, 23 anni, sono arrivate dopo la clamorosa sconfitta del team indiano da parte della nazionale pachistana nel campionato mondiale T20, lo scorso 24 ottobre. L'esito della partita ha scatenato sui social una ridda di insulti e di post di violenza inaudita verso i giocatori indiani sconfitti dallo storico nemico. Ramnagesh ha scritto su Twitter che si sarebbe vendicato sulla bambina, figlia di Kholi e della star di Bollywood Anuska Sharma, nata lo scorso gennaio. La polizia lo ha incriminato per minacce sessuali, intimidazione, diffamazione e pubblicazione di contenuti osceni. (ANSA).