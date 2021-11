Intesa Ue su Bielorussia, sanzioni a chi traffica migranti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 10 NOV - Gli Stati membri dell'Ue hanno trovato un accordo di massima per allargare la cornice legale delle sanzioni contro la Bielorussia a chi favorisce il traffico illegale dei migranti verso l'Unione europea. Lo apprende l'ANSA da fonti diplomatiche europee. Il quadro dovrà ora essere riempito con una nuova lista di nomi ed entità. Se ne discute oggi alla riunione degli ambasciatori dei 27. Il lavoro da domani passerà in carico al Coest (il gruppo di lavoro che si occupa di Europa orientale e Asia centrale). La base di partenza per la discussione prevede l'iscrizione sulla black list di 29 individui e della compagnia aerea Belavia. (ANSA).