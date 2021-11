Mancavano da 5 anni, fenicotteri rosa tornano a Campomarino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAMPOMARINO, 10 NOV - Due fenicotteri rosa, originari della Francia cui hanno preferito l'Italia e, in particolare, l'habitat del Basso Molise, sono tornati a Campomarino dopo un'assenza di cinque anni: appena arrivati sono stati notati e immortalati da un volontario di Ambiente Basso Molise. Della coppia, la femmina era stata avvistata a Ravenna nel 2016. La presenza dei due fenicotteri, arrivati due giorni fa, è stata subito segnalata all'Istituto di ricerca per la conservazione delle zone umide del Mediterraneo. "Non è la prima volta che vengono avvistati lungo la costa molisana - ha dichiarato Luigi Lucchese Presidente di Ambiente Basso Molise - e di certo è stata una gran bella soddisfazione". (ANSA).