Serbia: vandalizzato a Belgrado grande murale di Mladic

(ANSAmed) - BELGRADO, 10 NOV - A Belgrado un grande murale inneggiante all'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato all'ergastolo per crimini di guerra e per il genocidio di Srebrenica nel 1995, è stato vandalizzato oggi da un attivista politico che ha lanciato vernice bianca contro l'effigie di Mladic, che molti in Serbia considerano un eroe e un difensore del popolo serbo. "Era un dovere civile distruggere il murale dedicato a Ratko Mladic, che getta fango su tutti i cittadini", ha detto Djordjo Zujovic, l'autore del gesto, citato dai media locali. Il murale, nel centro della capitale serba, è stato al centro di una controversia che ha visto opporsi ieri sera sostenitori e avversari dell'ex generale serbo-bosniaco. Nonostante il divieto ai raduni contrapposti ordinato dalla polizia, gruppi di attivisti per i diritti umani, intenzionati a rimuovere il murale si sono radunati ieri sera, a sostegno del fermo di un'attivista che aveva lanciato uova contro l'effigie di Mladic. La donna era stata poco dopo rilasciata dalla polizia. A poca distanza - e tenuti a bada da un massiccio schieramento di agenti - ultranazionalisti e sostenitori dell'ex generale hanno scandito a gran voce il nome di Mladic. Vi sono stati cori contrapposti e reciproche offese verbali fra i due schieramenti, ma la polizia ha evitato lo scontro fisico fra i due schieramenti. Il ministero dell'Interno ha respinto le accuse di essere intervenuto per difendere il murale, affermando che gli agenti sono stati schierati sul posto solo per garantire la sicurezza dei cittadini evitando scontri e incidenti. Elogi alla polizia sono venuti oggi anche dal presidente serbo Aleksandar Vucic, che ha tuttavia indirettamente criticato l'iniziativa degli attivisti di un'organizzazione per i diritti umani di rimuovere il murale di Mladic. Si tende sempre a mettere la Serbia in cattiva luce e a tornare al passato, invece di parlare delle cose positive che registra la Serbia di oggi, ha detto Vucic. (ANSAmed).