Eruzione Canarie:la lava copre quasi per intero una spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 11 NOV - Una lingua di lava del vulcano in eruzione sull'isola di La Palma ha praticamente inghiottito la spiaggia di Los Guirres: lo si apprende da immagini e informazioni diffuse da ricercatori e media presenti sul posto. Nelle prime ore di ieri, il magma che scorre in questo punto è entrato in contatto con il mare e ha iniziato a creare un nuovo "delta" vulcanico, che si trova molto vicino a quello già creatosi a partire dalla fine di settembre, una decina di giorni dopo l'inizio dell'eruzione. Il contatto tra la lava e l'acqua dell'oceano provoca l'emissione di gas come l'acido cloridrico. La zona è comunque evacuata da settimane. Intanto, nelle ultime ore è stata registrata una ripresa dell'attività sismica ad alta profondità connessa al vulcano, dopo un precedente periodo di tregua: nella notte c'è stata una scossa di magnitudo 5 a 36 chilometri di profondità, secondo l'Istituto Geografico Nazionale. (ANSA).