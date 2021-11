False vaccinazioni a no-vax,arrestato medico a Ravenna

(ANSA) -Vaccini Pfizer mai inoculati con l'obiettivo di fare ottenere il Green pass in cambio di circa 500 euro l’uno a pazienti della galassia no-vax provenienti da diverse città d’Italia. Un’ipotesi di reato che ieri sera è costata l’arresto a Marina Ravenna a un 64enne medico di base convenzionato con l’Ausl Romagna nonché ginecologo. Si tratta di Mauro Passarini, originario di Bologna ma residente sul litorale ravennate dove ha uno dei suoi due studi (l'altro è in centro a Ravenna).

L’uomo, difeso dall’avvocato Carlo Benini, deve rispondere di peculato, falso ideologico e corruzione nell’ambito di un’inchiesta della polizia coordinata dal Pm Angela Scorza e approdata a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Sabrina Bosi. In particolare secondo le verifiche della Squadra Mobile ravennate, il 64enne, avendo la disponibilità di vaccini anti-covid 19 in qualità di medico vaccinatore, se ne era appropriato senza poi iniettarli a decine di pazienti di area no-vax.

Dalle verifiche è emerso che i primi di ottobre l’uomo aveva ritirato 15 flaconi di vaccino Pfizer per 90 dosi circa: di questi, 13 flaconi anziché utilizzarli per inoculare il vaccino, li aveva sfruttati - prosegue l’accusa - per certificate falsamente di avere vaccinato i pazienti peraltro rendendo i lotti inutilizzabili perché conservati a temperatura ambiente. Tramite l’applicativo 'Sole-Web', l’indagato era infine riuscito a inserire certificazioni ritenute false per aggiornare i certificati vaccinali inducendo così in errore il ministero della Salute. In totale sono stati finora sequestrati 79 green pass in diverse province italiane.

L’indagine era partita da un esposto del 6 ottobre scorso alla Procura di Belluno, città dalla quale il padre no-vax di una 12enne aveva portato la figlia fino a Marina di Ravenna dal medico ora finito in carcere. La minore del resto da esami clinici non risultava avere sviluppato alcun anticorpo dopo la vaccinazione - situazione riscontrata poi anche per altri pazienti appena vaccinati -: ciò aveva messo in allarme la madre convinta sostenitrice invece del vaccino anti covid-19 e separata da anni dal padre.