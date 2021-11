Francia: c'è tempo fino al 17/12 per scrivere a Babbo Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 11 NOV - I bambini francesi avranno tempo fino al 17 dicembre per scrivere le loro letterine a Babbo Natale se vogliono ricevere una risposta: lo hanno annunciato oggi le Poste francesi, che apriranno una "segreteria di Babbo Natale" in Gironda. "Con l'avvicinarsi di Natale - fa sapere il gruppo delle Poste - tutto diventa possibile, scambiare corrispondenza con Babbo Natale". Ed è semplicemente il nome di Santa Claus che i bambini dovranno scrivere sulla busta della loro lettera, senza dimenticare il proprio indirizzo sul retro se vogliono ricevere la risposta. Inoltre, non sarà necessario affrancare. Per chi volesse passare alla velocità superiore, sarà possibile anche la versione elettronica di questa iniziativa: potranno andare su pere-noel.laposte.fr e scegliere l'opzione "scrivere a Babbo Natale". Il servizio sarà attivo grazie a una cinquantina di volontari, postini e contratti a termine che li affiancheranno, che si metteranno all'opera da lunedì prossimo impegnandosi a rispondere in francese o in inglese a tutti i bambini e le classi di scolari che scriveranno. Il servizio è in funzione dal 1962 e l'anno scorso le Poste ricevettero 1,25 milioni di lettere per Babbo Natale. (ANSA).