Incendio Milano: periti condomini pronti a entrare nella Torre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - I periti assicurativi e consulenti tecnici dei condomini della Torre dei Moro, il grattacielo di 18 piani che ha preso fuoco come una torcia il 29 agosto a Milano, senza per fortuna causare né vittime né feriti, potranno entrare nei prossimi giorni nell'edificio, accompagnati dai vigili del fuoco, per verificare i danni negli appartamenti e fare fotografie e stime ai fini delle richieste di risarcimento danni. Lo ha assicurato oggi la Procura di Milano ai legali delle persone che abitavano nella Torre che è stata divorata dalle fiamme ed è ancora sotto sequestro. Oggi pomeriggio, infatti, il pm Marina Petruzzella, che coordina le indagini con l'aggiunto Tiziana Siciliano, ha incontrato in Procura più di una ventina di legali, tra cui l'avvocato Alessandro Keller, incaricato a fine settembre dall'assemblea condominiale, i legali degli studi Fornari e Dominioni e, tra gli altri, anche gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D'Auria. E' stato stilato un calendario di massima per permettere l'accesso nella Torre a periti e consulenti di parte per verifiche utili soprattutto ai fini delle istanze di risarcimento. A fine ottobre nell'inchiesta per disastro colposo c'erano state nuove perquisizioni negli uffici della Aza Aghito Zambonini di Fiorenzuola (Piacenza), che ha realizzato il rivestimento esterno su commissione della Moro costruzioni, e in un'azienda di Osimo (Ancona). (ANSA).