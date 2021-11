Incidente sulla A1, chiusa l'autostrada a Modena in entrambe le direzioni. Un ferito

L’A1 è stata chiusa all’altezza di Modena in entrambe le direzioni a causa di un incidente tra due mezzi pesanti, di cui uno militare, nel quale una persona è rimasta ferita. L’incidente è avvenuto al chilometro 164, tra i caselli di Modena Nord e Modena sud, in direzione di Bologna: una gru trasportata dal mezzo militare, spiega Autostrade, ha urtato il guardrail centrale e in seguito all’impatto un palo si è piegato ed è finito sulla carreggiata opposta, occupandola parzialmente. Al momento si registrano 5 km di coda in entrambi i sensi di marcia. Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco, la Polstrada e il personale di Autostrade.

© RIPRODUZIONE RISERVATA modena

aggressione autogrill