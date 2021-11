Nel Lazio piano terze dosi over40,70mila vaccini al giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Potenziamento degli hub, medici di famiglia E farmacie. Nel Lazio si lavorerà su tre livelli per l'avvio, dal primo dicembre, delle terze dosi agli over 40. Si sta lavorando già al piano. Secondo quanto si apprende, potranno essere effettuate 70mila somministrazioni al giorno. E dal primo dicembre negli hub, per evitare assembramenti considerata l'apertura della campagna per le terze dosi agli over 40, si potrà accedere solo su prenotazione. (ANSA).