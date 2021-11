Cina: Xi, momento critico per il rinnovamento della nazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 12 NOV - La Cina è alle prese con un "momento critico" per realizzare il rinnovamento della nazione e la "risoluzione" sui 100 anni di storia del Partito comunista cinese approvata ieri dal Comitato centrale serve a "unificare il pensiero e a rafforzare la fiducia" del partito verso il futuro. Il presidente Xi Jinping, prima di tutto segretario generale del Pcc, ha affermato che "il mondo di oggi sta subendo cambiamenti mai visti in un secolo e il nostro Paese è in un momento critico per realizzare il grande rinnovamento della nazione cinese", in base al resoconto fatto dall'agenzia ufficiale Xinhua. Xi è intervenuto oggi a Zhongnanhai, il quartiere della leadership comunista accanto alla Città Proibita, partecipando a un simposio che ha coinvolto i rappresentanti dei partiti non comunisti della Cina. Xi, nel suo primo impegno dopo il Plenum, ha aggiunto che è "di grande importanza" promuovere l'intero partito alla guida del Paese e alla vittoria del socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era, secondo il contributo ideologico di Xi iscritto nel 2017 nella Costituzione del partito e della Repubblica popolare. Il sesto Plenum, chiusosi ieri dopo quattro giorni di lavori, ha approvato una "risoluzione storica", la terza del suo genere nei 100 anni di vita del Pcc, elevando lo status di Xi al livello dei grandi leader come Mao Zedong e Deng Xiaoping. (ANSA).