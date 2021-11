Cop26: Kerry, ottimista su raggiungimento accordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 12 NOV - John Kerry si è detto "ottimista" sulla possibilità di raggiungere un buon accordo sul clima alla Cop26 di Glasgow. L'inviato per il clima degli Stati Uniti in una intervista alla Bbc ammette che ci sono ancora problemi da risolvere, anche sulle misure finanziarie da adottare, ma insiste che "questo processo ci mette sulla buona strada" per mantenere l'aumento delle temperature globali al di sotto degli 1,5°C. Rispondendo alle accuse secondo cui le nazioni più ricche non hanno ancora consegnato i 100 miliardi di dollari all'anno promessi a quelle più povere, incolpa "qualcuno chiamato Donald Trump" per aver tagliato i finanziamenti. (ANSA).