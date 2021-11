© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Questi sbarchi continui" di migranti "in Italia rendono la situazione insostenibile: l'Ue deve trovare un accordo su questo fronte". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il vertice sulla Libia di Parigi. "Noi stessi dobbiamo riuscire a investire di più in Libia, a spendere più denaro per creare condizioni più umane" sul fronte dell'immigrazione "che spesso non ha origine in Libia ma dai Paesi vicini", ha aggiunto. (ANSA).