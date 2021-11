Green pass: stop ai cortei in piazza Duomo a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Stop alle manifestazioni dei no Green pass in Piazza del Duomo e corso Vittorio Emanuele a Milano. Lo ha deciso il Comitato per l'ordine pubblico che si è tenuto in prefettura questo pomeriggio in vista del diciassettesimo corteo no Green pass che si terrà domani. "Da oggi, nei giorni prefestivi e festivi, nonché in tutte le giornate comprese tra il 25 novembre e il 9 gennaio, l'area di Piazza Duomo, comprensiva di corso Vittorio Emanuele, è riservata alle manifestazioni religiose e a quelle civili, culturali, commerciali e di intrattenimento programmate o patrocinate dal Comune di Milano", si legge nella nota della prefettura. (ANSA).