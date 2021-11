Nucleare: Iran, colloqui Vienna per rimuovere sanzioni Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 12 NOV - Il punto di partenza dei colloqui sul nucleare di Vienna sarà la rimozione delle sanzioni americane imposte all'Iran. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri, in un'intervista all'agenzia Irna, durante la sua visita a Londra dove ha incontrato il ministro per il Nord Africa e Medio Oriente al dicastero degli Esteri britannico James Cleverly in vista della trattativa per rilanciare l'accordo sul nucleare in programma a Vienna il 29 novembre. "La radice dei problemi da discutere è la violazione dell'accordo sul nucleare da parte degli Usa e l'imposizione di nuove sanzioni contro l'Iran" ha affermato Bagheri facendo riferimento alla decisione dell'ex presidente americano Donald Trump di ritirare nel 2018 gli Usa dal patto sul nucleare trovato a Vienna insieme a Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna oltre che Iran. Prima del Regno Unito, in quanto capo negoziatore per il nucleare di Teheran, Bagheri si era recato in Francia e Germania dove ha avuto incontri preparatori per i colloqui di Vienna con gli altri Paesi europei firmatari dell'accordo del 2015. (ANSA).