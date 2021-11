Papa: è tempo di restituire dignità creando posti lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ASSISI, 12 NOV - Il Papa chiede che "ai poveri sia restituita la parola, perché per troppo tempo le loro richieste sono rimaste inascoltate. È tempo che si aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante famiglie vivono. È tempo di rimboccarsi le maniche per restituire dignità creando posti di lavoro". Così il Pontefice nel discorso nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi in vista della Giornata Mondiale dei Poveri. "È tempo che si torni a scandalizzarsi davanti alla realtà di bambini affamati, ridotti in schiavitù, sballottati dalle acque in preda al naufragio, vittime innocenti di ogni sorta di violenza. È tempo che cessino le violenze sulle donne - ha detto ancora Papa Francesco - e queste siano rispettate e non trattate come merce di scambio. È tempo che si spezzi il cerchio dell'indifferenza per ritornare a scoprire la bellezza dell'incontro e del dialogo. E' tempo dell'incontro: se non torniamo ad incontrarci andremo incontro ad una fine molto triste". (ANSA).