Salone del Vino a Brasilia con oltre 150 etichette italiane

(ANSA) - BRASILIA, 12 NOV - L'ambasciata d'Italia in Brasile ha ospitato a Brasilia l'Italian Wine Show, un evento specializzato, con la partecipazione di un pubblico selezionato, a cura della critica eno-gastronomica italo-brasiliana, Sueli Maestri. Dodici dei principali importatori e distributori di vino hanno portato oltre 150 etichette provenienti da 12 regioni italiane. Per la prima volta al Salone del vino, tre cantine brasiliane di origine italiana (Casa Perini, La Grande Bellezza e Vinicola Cristofori), hanno inoltre presentato i loro vini autoctoni frutto dell'esperienza familiare di generazioni di italiani stabilitisi in Brasile dal 1870. "La gastronomia brasiliana si sposa perfettamente con le straordinarie sensazioni prodotte dai vini italiani e italo-brasiliani, molti dei quali d'eccellenza", ha dichiarato l'ambasciatore, Francesco Azzarello, sottolineando lo "sforzo per promuovere la cultura del vino in Brasile e la sua auspicabile promozione futura all'estero". "L'unico problema con i vini in Brasile è una tassazione penalizzante con conseguenze sui prezzi a scapito di un pubblico più ampio", ha concluso il diplomatico. (ANSA).