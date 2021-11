Siria: Ong, raid russi nel nord-ovest, sterminata una famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BEIRUT, 12 NOV - Una intera famiglia è stata sterminata nel nord-ovest della Siria in raid aerei russi nella regione di Idlib fuori dal controllo governativo. Lo riferisce la Protezione civile della stessa regione, secondo cui l'attacco aereo è avvenuto nelle ultime ore nella cittadina di Maarrat Misrin, nei pressi della linea di demarcazione tra la zona sotto controllo russo e quella sotto controllo turco. Le vittime del raid sono tre bambini, la mamma e il loro padre, secondo quanto riferito dalle fonti locali che precisano che la famiglia era giunta nell'area da alcuni anni come sfollati da altre zone siriane martoriate dal conflitto. Non è possibile verificare in maniera indipendente e sul terreno l'esattezza del bilancio. L'aviazione militare russa da anni conduce regolarmente attacchi aerei nella zona di Idlib sotto controllo da forze militari locali cooptate dalla Turchia. L'area è formalmente sotto una tregua militare russo-turca negoziata nel 2018. Russia e Turchia si sono da tempo spartite le rispettive zone di influenza e controllo in quell'area. ma non mancano violazioni agli accordi. (ANSAmed).