Covid: Merkel, 'molto preoccupata, serve uno sforzo nazionale'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 13 NOV - "Sono molto preoccupata per la situazione. Andiamo incontro a settimane difficili. Abbiamo bisogno di uno sforzo nazionale per stoppare l'ondata autunnale e invernale della pandemia". Lo ha detto Angela Merkel, nel suo podcast del sabato, sottolineando che il numero di contagiati in Germania sia "il più alto di sempre nella pandemia" e che "anche il numero dei pazienti in terapia intensiva aumenta" mentre "purtroppo ogni giorno dobbiamo registrare molti morti". La cancelliera ha sottolineato che la situazione non è grave dappertutto, sul territorio federale, allo stesso modo, ed è chiaramente peggiore dove la quota dei vaccinati è inferiore. (ANSA).