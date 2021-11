Perturbazione nel weekend, piogge a Nord e neve sulle Alpi

In questo fine settimana una perturbazione in arrivo dal Nord Europa farà peggiorare il tempo su mezza Italia e stavolta verrà interessato anche il Nord. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it «nelle prossime ore, dopo le nebbie previste sulla Pianura Padana e sulle vallate appenniniche centrali, al Nord e in Toscana il tempo comincerà a peggiorare lentamente con le piogge che guadagneranno gran parte dei settori a iniziare dal pomeriggio e sera. Domenica il fronte perturbato, alimentato da aria più fredda in quota e sospinto da venti meridionali, farà piovere su tutte le regioni del Nord, sulla Toscana, sulla Sardegna e sul Lazio con precipitazioni che potranno risultare consistenti, temporalesche e via via più forti al Nordovest».

L'aria fredda, aggiunge, «farà scendere la quota delle nevicate che raggiungeranno i 1400 metri sulle Alpi di Piemonte e Lombardia soprattutto a ridosso delle zone di confine. Sul resto d’Italia il tempo sarà in gran parte soleggiato, da segnalare soltanto un pò di instabilità su Campania, Basilicata e Puglia. Le temperature subiranno una leggera diminuzione nelle regioni interessate dal maltempo, rimarranno stazionarie altrove». Lunedì al Nord ci saranno precipitazioni a carattere sparso, nevose sui settori alpini occidentali a 1400 metri. Al Centro, piogge diffuse su tutte le regioni, molto forti sulla Sardegna. Al Sud, instabilità su tutte le regioni.