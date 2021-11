Serbia: a Belgrado raduni pro e contro murale di Mladic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BELGRADO, 13 NOV - Nuovi raduni contrapposti pro e contro un grande murale di Ratko Mladic si sono svolti in serata a Belgrado, con la polizia presente in forze che ha separato i gruppi contrapposti evitando possibili incidenti. Il grande murale inneggiante all'ex generale serbo-bosniaco, condannato all'ergastolo dal Tribunale dell'Aja per crimini di guerra e contro l'umanità, in primo luogo per il genocidio di Srebrenica e l'assedio di Sarajevo durante la guerra di Bosnia del 1992-1995, è stato al centro nei giorni scorsi di proteste e polemiche. Una attivista era stata fermata per alcune ore dopo aver lanciato uova contro l'effigie di Mladic, che era stata successivamente vandalizzata con il lancio di vernice bianca. Il murale era stato poi ripulito da sostenitori dell'ex generale. Polemiche erano nate sulla presenza della polizia, accusata di essere intervenuta a difesa del murale. Con lo slogan 'Il murale deve sparire', gruppi di attivisti per i diritti umani in serata si sono riuniti per protestare contro la glorificazione dei criminali di guerra e chiedere che si dia sostegno a una 'onda di antifascismo' in Serbia. Presenti militanti della ong 'Donne in Nero', con un grande striscione con su scritto 'Non possiamo mai dimenticare il genocidio di Srebrenica'. A poca distanza, alcune decine di giovani ultranazionalisti con tute e maschere nere hanno scandito a lungo 'Ratko Mladic', 'Ratko Mladic', lanciando insulti e offese agli altri manifestanti. Vi sono stati momenti di tensione ma la polizia, con un massiccio cordone, ha evitato contatti e possibili scontri. (ANSAmed).