Austria, no vax in lockdown, tasso vaccini vergognoso

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Dobbiamo aumentare il tasso di vaccinazione. È vergognosamente basso". Lo detto il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg, annunciando, in conferenza stampa, l'entrata in vigore da domani del lockdown per i non vaccinati. "La situazione è grave - ha aggiunto - non facciamo questo passo a cuor leggero ma purtroppo è necessario". Circa il 65% della popolazione è completamente vaccinato contro il Covid, riporta il Guardian, secondo il quale si tratta di uno dei tassi più bassi dell'Europa occidentale. (ANSA).