Auto contro il guardrail nella notte: quattro feriti in A15, uno è in Rianimazione

Drammatico incidente questa notte in A15 all'altezza di Berceto. Un'auto che viaggiava sulla corsia Nord è finita - per cause ancora in via d'accertamento - a sbattere violentemente contro il guardrail.

Immediati i soccorsi da parte della Croce Rossa, Vigili del fuoco e Polizia stradale. A bordo c'erano quattro persone: una di loro è stata trasportata al Maggiore in condizioni gravissime e ricoverata nel reparto di Rianimazione. Ferite di media gravità per gli altri occupanti, anche loro condotti all'ospedale di Parma.