Ferimento in discoteca Bisceglie, arrestato 25enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 14 NOV - Un 25enne di Cerignola è stato arrestato dai carabinieri per il tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, e di porto in luogo pubblico di arma bianca nell'ambito dell'indagine sul 26enne barese accoltellato all'alba del 7 novembre scorso nella discoteca Df, ex Divinae Follie di Bisceglie. Le indagini coordinate dalla Procura di Trani hanno consentito di ricostruire i fatti e identificare l'aggressore, con precedenti penali per rapina a mano armata. Il 25enne quella notte "continuava ad importunare una ragazza, nonostante il fidanzato e gli amici di costei avessero tentato di dissuaderlo" spiega la Procura. Ne sarebbe nata una discussione, "senza alcuna aggressione fisica o verbale, senza alcuna minaccia" precisano gli inquirenti. La vittima si sarebbe avvicinato per capire meglio cosa stesse succedendo tra i suoi amici e l'ignoto molestatore, il quale all'improvviso avrebbe sferrato sette coltellate, ferendolo al gomito e nella zona inguinale e del basso-ventre. (ANSA).