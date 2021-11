Polonia: Morawiecki, forse chiederemo intervento Nato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VARSAVIA, 14 NOV - La Polonia, insieme con Lituania e Lettonia potrebbero chiedere l'intervento del Patto Atlantico per risolvere la crisi politica dovuta all'azione della Bielorussia. Lo ha detto il premier polacco Mateusz Morawiecki nella intervista pubblicata oggi dall'agenzia Pap. "Stiamo discutendo con la Lettonia ma soprattutto con la Lituania se non mettere in funzione l'articolo 4 della Nato; ci sembra che ne abbiamo sempre più bisogno" ha detto Morawiecki secondo quale ormai non bastano le dichiarazioni che esprimono le preoccupazioni ma serve un impegno concreto e dell'intero Patto. "Ormai sappiamo che per fermare il regime bielorusso non bastano solo le parole" ha detto anche il premier polacco nel esprimere la speranza nelle nuove, più incisive sanzioni contro Bielorussia da parte della Unione europea. (ANSA).