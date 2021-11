Protesta no Pass a Trieste. Puzzer,andremo a Ginevra all'Onu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 14 NOV - Nuova protesta no Green pass oggi pomeriggio a Trieste, promossa dall'associazione Vivere o Sopravvivere. In piazza del Ponterosso si sono radunate per un presidio 'No paura day' alcune centinaia di persone. Tra questi anche Stefano Puzzer, leader del movimento La Gente come noi-Fvg: "Abbiamo chiesto - ha annunciato - che il nostro tavolino e le nostre seggiole andassero da un'altra parte: le porteremo in un posto dove sicuramente non prenderemo il Daspo. Le porteremo direttamente a Ginevra all'Onu: ci è già stato dato l'accredito, noi le porteremo perché ci sono state date delle violazioni". Nei giorni scorsi Puzzer aveva protestato a piazza del Popolo a Roma con tavolino e sedie, invitando le istituzioni a raggiungerlo. Nei suoi confronti era stato poi emesso un Daspo dalla Questura di Roma. Prima dell'inizio della manifestazione di oggi pomeriggio a Trieste i promotori hanno invitato i presenti a mantenere il distanziamento. In pochi indossano mascherine. Tra le persone in piazza alcuni espongono cartelli con su scritto 'No Green pass' e 'Non siamo cavie'. C'è chi ha portato con sè coperchi di pentole e tamburelli. Su un palchetto, allestito al centro della piazza, è intervenuto Carlo Freccero, ex direttore di Rai2: in questi ultimi 18 mesi, ha criticato, "la propaganda ci ha trasformato con la paura. E il popolo obbedisce". (ANSA).