Bielorussia: Borrell, oggi nuovo pacchetto sanzioni

(ANSA) - BRUXELLES, 15 NOV - "Oggi approveremo un nuovo pacchetto di sanzioni contro i bielorussi responsabili di questa situazione e allargheremo il modello" delle sanzioni "per includere altre persone, compagnie aeree e agenzie di viaggi coinvolte in questa situazione illegale sui migranti". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell prima di entrare al Consiglio affari esteri a Bruxelles, ricordando che alla riunione attuale si farà una revisione della situazione in Bielorussia. "Non parleremo di alcuna azione militare", ha precisato rispondendo ad una domanda dei giornalisti. (ANSA).