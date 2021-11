Bielorussia: Lituania, no fly zone ad aeroporto Minsk

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 15 NOV - "Siamo molto preoccupati sulla situazione in Bielorussia, oggi discuteremo delle sanzioni, ma noi dobbiamo fare in modo che l'aeroporto di Minsk diventi una no fly-zone e che nessun aereo con a bordo migranti vi possa atterrare". Lo ha detto Gabrielius Landsbergis il ministro degli esteri lituano prima di entrare al Consiglio affari esteri a Bruxelles. "Ma allo stesso tempo dovremo dare un passaggio sicuro alle persone che si trovano già in Bielorussia per poter tornare nei loro paesi - ha aggiunto - Infine dovremo discutere sul futuro del regime bielorusso". (ANSA).