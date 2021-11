Covid: Francia, green pass per chi arriva da paesi a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 15 NOV - Di fronte alla nuova ondata di Covid-19 che sta colpendo diversi paesi d'Europa, la Francia ha deciso da sabato scorso di inasprire le condizioni di ingresso nel paese per le persone non vaccinate. Le nuove misure sanitarie riguardano in particolare le persone provenienti da Germania, Belgio, Irlanda, Olanda, Austria e Grecia. I viaggiatori con oltre 12 anni di età provenienti da questi paesi e che non possono dimostrare di essere in regola con la doppia vaccinazione dovranno presentare il risultato di tampone negativo molecolare o antigenico realizzato meno di 24 ore prima della partenza. I bambini di meno di 12 anni non saranno sottoposti a tale obbligo. Esentati anche i lavoratori del trasporto su strada, i frontalieri e più in generale chi si sposta per meno di 24 ore in un raggio di 30 chilometri dal proprio ruolo di residenza. (ANSA).