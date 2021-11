Green pass: obbligo firma per i manifestanti arrestati a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - E' stato convalidato l'arresto e disposta la misura dell'obbligo di firma per il trentottenne piacentino e per il 25enne milanese arrestati dopo la manifestazione 'No Green Pass' di sabato scorso a Milano. Lo ha deciso il giudice al termine del processo per direttissima che si è svolto stamane. Entrambi sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale aggravate. Il primo avrebbe provato a forzare il cordone di agenti in piazza Beccaria, mentre il venticinquenne, secondo l'accusa, si è scagliato contro un funzionario della Digos provocandogli la lussazione di un dito della mano sinistra. (ANSA).