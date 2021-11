Lazio apre in settimana prenotazioni terza dose a over 40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "E' importante prenotare subito il proprio richiamo che andra' in automatico dopo 180 giorni da ultima dose. In questa settimana partiranno le prenotazioni rivolte a over 40 (nati nel 1981 in poi)". Lo annuncia l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Le somministrazioni del vaccino Covid sono aumentate del 10% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi che sono il 64%, il 24% sono seconde dosi e prime dosi al 12%. I richiami sono oltre 325 mila", aggiunge D'Amato. (ANSA).