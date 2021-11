Malala racconta le sue preoccupazioni sul matrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La vincitrice del premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, che ha sposato il suo compagno Asser Malik la scorsa settimana, ha parlato delle sue "preoccupazioni" sul matrimonio, un argomento che aveva già affrontato in una intervista a Vogue-UK. Apparendo allo show Andrew Marr della BBC, la ventiquattrenne attivista per i diritti delle donne pakistane ha affermato che le sue preoccupazioni erano vere come quelle di "molte ragazze in tutto il mondo che hanno visto rapporti su matrimoni e divorzi precoci... e sullo squilibrio di potere" all'interno della coppia. Tuttavia, ha aggiunto, lei è stata "fortunata" ad aver trovato un marito che ha capito i suoi valori. Il marito di Malala riveste il ruolo di General Manager del Pakistan Cricket Board's High Performance Centre. Malala ha trovato rifugio nel Regno Unito l'attentato dei talebani nel 2012. (ANSA).