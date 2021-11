Maltempo: piove da ore sul Piemonte, è allerta gialla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Piove senza sosta da diverse ore sul Piemonte, dove Il Centro Funzionale dell'Arpa ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico nel sud della regione, in particolare nell'Alessandrino al confine con la Liguria, per possibili allagamenti locali e frane associate ai temporali di maggiore intensità. Abbondanti le nevicate in montagna, sopra i 1.500 metri. Un miglioramento è atteso per martedì quando la depressione si porterà verso le coste mediterranee africane. (ANSA).