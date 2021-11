Maltempo: sospesi traghetti tra Piombino e isola d'Elba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LIVORNO, 15 NOV - Sospesi per il forte vento i collegamenti con traghetti tra Piombino (Livorno) è l'isola d'Elba. Come informano dalla capitaneria di Piombino l'ultima nave per l'isola, diretta a Portoferraio, è partita alle 5.30 di stamani, poi per problemi di attracco le corse in partenza sono state sospese. L'ultimo traghetto in arrivo da Portoferraio è stato invece il Marmorica, attracco previsto alle 6, che proprio a causa del forte vento è riuscito ad attraccare in banchina con circa un'ora di ritardo. Sempre dalla capitaneria piombinese segnalano che in giornata le condizioni meteo sono previste in miglioramento e che quindi sempre in giornata si dovrebbero ripristinare i regolari collegamenti. Inoltre, lievi rallentamenti del traffico navale si registrano nel porto di Livorno, a causa del forte vento di grecale (20-25 nodi) in corso, dato che ogni nave in entrata e in uscita ha bisogno dell'assistenza dei rimorchiatori: lo segnalano stamani dall'Avvisatore Marittimo del porto. Qualche disagio anche nel traffico passeggeri: sempre a causa del forte vento infatti stamani hanno saltato la corsa sia il traghetto per l'isola di Capraia sia quello per l'isola di Gorgona. (ANSA).