Maltempo: Università di Cagliari resta ancora chiusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 15 NOV - Oltre alle scuole, resta ancora chiusa l'Università di Cagliari. A causa della nuova allerta arancione diramata dalla Protezione civile e dell'ordinanza del sindaco Paolo Truzzu in tutto l'ateneo è prorogata la sospensione delle attività didattiche (lezioni, esami, esercitazioni, seminari, laboratori, collaborazioni studentesche, Erasmus); biblioteche, aule studio e attività connesse; discussione delle lauree. Sono sospese anche - spiega in una nota l'Ateneo di Cagliari - le attività didattiche programmate esclusivamente a distanza in quanto possono non svolgersi regolarmente a causa di potenziali interruzioni dell'energia elettrica. I docenti e il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario possono recarsi al lavoro, salvo i casi per i quali ci siano difficoltà determinate dagli eventi (difficoltà a raggiungere la sede di lavoro per via dei trasporti, o difficoltà delle famiglie determinate dal fatto che i figli non vanno a scuola). (ANSA).