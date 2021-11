Orso Marsicano, Poste gli dedica annullo e francobollo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 NOV - Poste Italiane dedica un francobollo all'Orso Marsicano. Il simbolo del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) in uno speciale annullo filatelico, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e relativo alla serie 'Europa 2021', presentato oggi a Pizzone (Isernia) nel Museo dell'Orso. "La scelta della location - ha spiegato l'assessore a Cultura e turismo della Regione Molise, Vincenzo Cotugno - in virtù del fatto che nella nostra regione, nella Valle del Volturno, l'equilibrio tra natura e uomo si è conservato ottimamente, tutelando al meglio la naturalezza dell'ecosistema che di fatto è la mission del Pnalm. La Valle del Volturno - ha aggiunto - è uno scrigno di storia, cultura, bellezze archeologiche e naturalistiche che Poste Italiane e Parco nazionale hanno voluto premiare per l'impegno quotidiano nella tutela dell'ambiente e della fauna selvatica". (ANSA).