Tre leopardi delle nevi muoiono di Covid in zoo Nebraska

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Tre leopardi delle nevi sono morti nello zoo per bambini di Lincoln nel Nebraska per complicazioni dovute al Covid-19. Lo zoo ha fatto l'annuncio in un post su Facebook venerdì, descrivendo la morte dei tre leopardi - chiamati Ranney, Everest e Makalu - come "davvero straziante". Lo scrive il Guardian. "Ranney, Everest e Makalu erano amati da tutta la nostra comunità dentro e fuori dallo zoo", afferma la dichiarazione. "Questa perdita è davvero straziante e stiamo tutti soffrendo insieme". Lo zoo ha iniziato a curare i leopardi e due tigri di Sumatra per il virus il mese scorso. Lo zoo ha detto che le tigri, Axl e Kumar, si sono riprese. Lo zoo ha affermato che rimane aperto al pubblico e continua a prendere precauzioni per prevenire la diffusione del Covid-19 sia tra gli uomini che tra gli animali. Gli zoo di tutto il paese, compresi quelli di St Louis e quello di Denver, hanno combattuto contro le epidemie di Covid-19 tra i loro animali. (ANSA).