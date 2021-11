Bielorussia: via libera Ue a 25 milioni per i confini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 16 NOV - Via libera del Parlamento europeo e del Consiglio Ue al bilancio comune per il 2022 e alla proposta avanzata nei giorni scorsi dalla Commissione europea di aumentare il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (Ibmf) e destinare 25 milioni di euro alla crisi migratoria ai confini con la Bielorussia per sostenere gli Stati membri. Nel complesso, le istituzioni hanno fissato gli impegni totali del bilancio annuale per il prossimo anno a 169,5 milioni di euro e i pagamenti a 170,6 milioni di euro. Al Fondo per l'Asilo sono assegnati 1,1 miliardi di euro, mentre l'Ibmf potrà contare in tutto su 809,3 milioni di euro. (ANSA).