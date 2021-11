Brasile: nuova biografia Lula sorvola su accuse corruzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 16 NOV - Approda oggi in libreria la nuova biografia dell'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), dopo circa 170 ore di interviste rilasciate al giornalista Fernando Morais. Il libro ripercorre la traiettoria del leader del Partito dei lavoratori dalla sua esperienza di sindacalista, passando per la sua prima candidatura alla presidenza della Repubblica, nel 1980, e chiudendosi con le accuse di corruzione a carico dell'ex presidente-operaio negli ultimi anni. Nelle 447 pagine del volume vengono descritti dettagliatamente i momenti di tensione vissuti da Lula poco prima di consegnarsi alla polizia federale. Ma si sorvola sulle denunce contro di lui ad opera dell'inchiesta 'Lava Jato' (Autolavaggio), la Mani Pulite verdeoro. Secondo un'analisi effettuata dal quotidiano Folha de S. Paulo, delle cause nelle quali l'ex capo dello Stato è stato rinviato a giudizio ci sarebbero solo succinte descrizioni. Lula era stato condannato in tre gradi di giudizio e non ha potuto per questo candidarsi alle elezioni del 2018, vinte da Jair Bolsonaro. All'inizio dell'anno, la Corte suprema ha però annullato le sentenze per "parzialità" dell'allora giudice di primo grado, Sergio Moro, rendendolo di nuovo eleggibile nel 2022. (ANSA).