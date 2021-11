Caporalato: Venezia, coinvolti dipendenti Fincantieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 16 NOV - Quindici dipendenti dello stabilimento Fincantieri a Porto Marghera (Venezia) risultano coinvolti nell'inchiesta della Procura della repubblica di Venezia sul presunto sfruttamento della manodopera straniera, attraverso società in subappalto all'interno dei cantieri. Il sostituto procuratore Giorgio Gava ha depositato gli atti a conclusione delle indagini preliminari, riguardanti in tutto 31 persone, tra cui i titolari di 15 ditte subappaltatrici. I dipendenti dell'azienda cantieristica vi rientrano ai sensi della legge 231 del 2001, che prevede la responsabilità penale delle società che non attuano misure adeguate a prevenire reati commessi dai propri dipendenti. Per alcuni contestata anche la corruzione tra privati. (ANSA).