Francia: domani sciopero treni, disagi sulla rete regionale

(ANSA) - PARIGI, 16 NOV - Previsti disagi domani sulla rete ferroviaria regionale della Francia a causa di uno sciopero dei macchinisti per reclamare un innalzamento degli stipendi: è quanto annuncia oggi la SNCF, la compagnia ferroviaria della Francia, precisando che lo sciopero avrà un impatto "molto variabile a seconda delle regioni". Lanciati dai sindacati CGT-Cheminots e SUD-Rail, gli appelli a incrociare le braccia "non avranno impatto" sui treni di lunga percorrenza, assicura il gruppo ferroviario, evocando tuttavia delle conseguenze sulle reti del Transilen (la rete ferroviaria dell'Ile-de-France, la regione di Parigi) e dei treni regionali più in generale. (ANSA).