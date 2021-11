Nagorno: Ue a Azerbaigian e Armenia, subito de-escalation

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 16 NOV - L' Ue fa appello a Armenia e Azerbaigian per un'immediata de-escalation. In un tweet il presidente del Consiglio Ue Charles Michel scrive di aver parlato con il presidente azero Ilham Aliyev e con il primo ministro di Yerevan Nikol Pashinyan ai quali ha chiesto "un'immediata de-escalation e un cessate il fuoco totale". "L' Europa - aggiunge Michel - è impegnata a lavorare con i suoi partner per la gestione delle tensioni e per un Caucaso meridionale che sia stabile e prospero". (ANSA).