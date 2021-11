Polonia: Lettera eurodeputati a Commissione, bloccate Pnrr

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 16 NOV - "Chiediamo che la Commissione Ue, in qualità di custode dei trattati, si astenga dall'approvare il Pnrr polacco fino a quando non saranno soddisfatte tutte le condizioni previste dal regolamento". Così i capigruppo di Ppe, S&d, Renew Europe, Verdi e La Sinistra\Gue, in una lettera congiunta indirizzata alla Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Un governo che nega il primato del diritto dell'Ue e viola i principi dello Stato di diritto non può essere ritenuto affidabile nell'adempiere agli impegni e agli obblighi previsti dai nostri strumenti legali", sottolineano i capigruppo. (ANSA).