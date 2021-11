Uganda: due esplosioni a Kampala, feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - KAMPALA, 16 NOV - Due esplosioni hanno colpito la capitale dell'Uganda, Kampala, ferendo alcune persone in quello che la polizia ha definito "un attacco" conto la città, l'ultimo di una serie di attentati nel Paese africano. Le esplosioni sono avvenute vicino al quartier generale della polizia e nei pressi del parlamento, nel quartiere degli affari. I feriti sono già stati trasportati in ospedale. Il mese scorso si sono verificati altre due attacchi, l'esplosione di autobus vicino a Kampala, nella quale molte persone sono rimaste ferite, e un attentato in un ristorante nella capitale che ha ucciso una donna. La polizia ha attribuito entrambi alle Forze democratiche alleate (Adf), un gruppo ribelle ugandese, che gli Stati Uniti hanno dichiarato affiliato all'Isis. (ANSA-AFP).