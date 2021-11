Usa: i repubblicani del Wyoming espellono Liz Cheney

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 16 NOV - Il Partito Repubblicano del Wyoming non riconosce più Liz Cheney come suo membro. Secondo quanto riportato dai media Usa, la commissione centrale del Grand Old Party ha votato nei giorni scorsi il suo secondo rimprovero formale alla figlia dell'ex vicepresidente Dick Cheney. Nel febbraio scorso la commissione aveva già votato a stragrande maggioranza per censurarla per aver supportato l'impeachment dell'ex presidente Donald Trump dopo l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Il portavoce della deputata, Jeremy Adler, ha detto che è "ridicolo" per chiunque pensare che lei non sia una "repubblicana conservatrice". "E' vincolata dal suo giuramento alla Costituzione. Purtroppo una parte della leadership Gop del Wyoming ha abbandonato quel principio fondamentale ed è diventata ostaggio delle bugie di un uomo pericoloso e irrazionale", ha precisato. Ad ora sono già quattro gli avversari repubblicani che hanno intenzione di sfidare Cheney alle primarie per il seggio del Wyoming alla Camera. (ANSA).